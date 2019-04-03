Американская торговая сеть Walmart объявила о начале сотрудничества с корпорацией Google для создания сервиса "голосового шопинга". Как сообщил во вторник телеканал CNN, ранее подобная функция была реализована в магазинах сети Whole Foods, контролируемых на данный момент крупнейшим в мире онлайн-ретейлером Amazon. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенной информации, возможность заказа продуктов из дома с помощью речи будет реализована посредством использования программы - голосового помощника Google Assistant. CNN подчеркивает, что доступ к нему есть на более чем 2 млрд мобильных устройств.

Сервис начнет работать в США уже в апреле. С его помощью покупатели смогут заказывать и самостоятельно забирать покупки из более 2,1 тыс. магазинов и оформлять доставку из порядка 800 супермаркетов сети Walmart. Телеканал отмечает, что на данный момент "голосовой шопинг" еще не очень популярен, однако специалисты уверены, что подобные технологии будут активно завоевывать рынок в ближайшие годы. CNN подчеркивает, что в будущем компания намерена ввести функцию "голосового шопинга" и для других платформ помимо Google.