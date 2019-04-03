Власти Южной Кореи намерены 5 апреля ввести в эксплуатацию первую в мире мобильную коммерческую сеть пятого поколения (5G), запуск которой изначально был запланирован на март 2019 года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в среду сообщает агентство Reuters.

По данным издания, запуск сети стал возможен благодаря началу продаж нового смартфона корейской корпорации Samsung Electronics, который способен работать в стандарте 5G. Необходимость тестирования оборудования была одной из причин, вынудивших Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея отложить ввод сети в эксплуатацию.

Между тем газета The Korea Herald сообщила о завершении подготовки всех мобильных операторов Южной Кореи к запуску коммерческого 5G. Ранее крупный корейский мобильный оператор SK Telecom не смог согласовать с правительством республики стоимость обслуживания новой сети, что также привело к задержке.

Технология 5G была массово протестирована корейскими властями во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане, прошедшей в феврале 2018 года. Однако лишь в текущем году разработка станет доступна для частных телеком-компаний. Мобильная связь пятого поколения обеспечивает высокую пропускную способность информации. Ее рекордная скорость передачи данных достигает 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).