Пользователи Facebook обнаружили, что социальная сеть требует ввести пароль от сторонней электронной почты для активации профиля. На это обратило внимание издание The Daily Beast, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Чтобы продолжить пользоваться Facebook, вам нужно подтвердить свою электронную почту", - цитируется сообщение соцсети. Форма запрашивает у пользователя пароль от этой электронной почты.

Сотрудники Facebook заверили, что соцсеть не хранит пароли от почты. Они пояснили, что пользователи могут обойти эту меру и активировать свою учетную запись другим способом, к примеру, через телефонный код или ссылку, отправленную по электронной почте. Эта параметры доступны во вкладке "Помощь".

Представители компании также объявили, что намерены отменить эту спорную функцию. Недавно соцсеть была подвергнута критике за повторное использование данных, запрошенных якобы из соображений безопасности.

"Они не должны требовать ваш пароль или обрабатывать ваш пароль в фоновом режиме. Если это то, что требуется, чтобы зарегистрироваться на Facebook, лучше не бывать на Facebook", - прокомментировал ситуацию консультант в области кибербезопасности Джейк Уильямс (Jake Williams).

В апреле 2018 года стало известно о крупнейшей утечке сведений пользователей за всю историю Facebook. Под угрозой оказались данные почти сотни миллионов юзеров.