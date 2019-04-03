Руководство видеохостинга YouTube игнорировало жалобы собственных сотрудников на опасные видео, что способствовало беспрепятственному распространению вредоносного контента, пишет агентство Bloomberg со слов 20 бывших и текущих сотрудников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Персонал YouTube неоднократно давал руководству рекомендации по пресечению распространения различных "теорий заговора" и опасного контента задолго до того, как эти вопросы стали проблемой, говорится в материале.

Так, видео, в котором содержалась явная дезинформация и политический экстремизм, собирали миллионы просмотров, но никогда не были проблемой для YouTube до выборов в США 2016 года. Тогда это стало резонансом в связи с начавшимся расследованием и привлекло внимание общественности.

Пять бывших сотрудников в беседе с Bloomberg указали, что неспособность компании работать с опасными видео стала отчасти причиной их увольнения. Вместо этого YouTube сосредоточился на работе по вовлечению аудитории и удержанию зрителей на видеоплатформе.

Юристы компании советовали руководству избегать собственного поиска подозрительного контента на сайте, рассказал один из бывших руководителей. Если окажется, что YouTube знал о существовании таких видео, но ничего не предпринял, то компания может понести юридическую ответственность.

Например, инженер Google Йонатан Цунгер в 2016 году предлагал убрать опасные видео из листа рекомендаций пользователей. Его предложение было проигнорировано в YouTube.