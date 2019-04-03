Опасность в WhatsApp: новый вирус атакует телефоны
Пользователей смартфонов на платформе Android атаковали с помощью вредоносного расширения, которое якобы позволяет изменить цвет интерфейса WhatsApp. Вместе с этим устройство заражает троян, транслирующий рекламу, предупреждает антивирусная компания ESET в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Пользователи получают сообщение, которое предлагает изменить зеленый цвет интерфейса на другой. Для активации требуется перейти по ссылке и установить расширение для браузера Chrome под названием Black Theme for WhatsApp. Устройство заражает троян, как только его обладатель начинает использовать WhatsApp, его атакует навязчивая реклама.
Программа получает доступ к списку контактов и групповым чатам. Пользователи получают уведомление о необходимости поделиться ссылкой с 30 друзьями или 10 чатами, только после этого появляется возможность изменить цвет. Далее обладатель устройства получает сообщение о необходимости скачать файл установки приложения под названием best_video.apk и подписаться на уведомления. Корреспондент "Ленты.ру" убедился, что расширение до сих пор доступно в интернет-магазине Chrome, число его загрузок превышает 15,5 тысячи.
В ESET считают, что атака направлена в первую очередь на жителей Бразилии и испаноговорящих стран, так как сообщения составлены на португальском и испанском языках. При этом пользователям предлагают подписаться на уведомления с русскоязычного ресурса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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