Очередной провал Facebook: миллионы личных данных попали в Сеть
Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, установила, что значительный объем сведений, касающихся пользователей соцсети Facebook, оказался в открытом доступе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе, опубликованном в среду на официальном сайте фирмы.
Как следует из документа, сотрудники UpGuard выяснили, что данные хранили ненадлежащим образом с помощью облачного сервиса Amazon две фирмы, которые ранее разрабатывали приложения для Facebook. Это мексиканская Cultura Colectiva и американская At the Pool. В обоих случаях информация не была защищена паролями, ознакомиться с ней мог любой желающий.
В информационной базе Cultura Colectiva имелось около 146 гигабайтов информации, которая имела отношение к пользователям Facebook. Данный массив, в частности, включал в себя около 540 млн записей о различных комментариях, которые оставляли пользователи, а также имена учетных записей. At the Pool, которая прекратила работу в 2014 году, хранила данные о 22 тысячах пользователей Facebook. Речь идет, в частности, об их именах, адресах электронной почты, списках друзей в соцети.
UpGuard отмечает, что база At the Pool была удалена очень быстро. При этом, данные размещенные Cultura Colectiva оставались в открытом доступе не менее нескольких месяцев, несмотря на неоднократные обращения UpGuard в эту компанию, а также к операторам сервиса AmazonСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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