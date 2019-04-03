Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, установила, что значительный объем сведений, касающихся пользователей соцсети Facebook, оказался в открытом доступе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе, опубликованном в среду на официальном сайте фирмы.

Как следует из документа, сотрудники UpGuard выяснили, что данные хранили ненадлежащим образом с помощью облачного сервиса Amazon две фирмы, которые ранее разрабатывали приложения для Facebook. Это мексиканская Cultura Colectiva и американская At the Pool. В обоих случаях информация не была защищена паролями, ознакомиться с ней мог любой желающий.

В информационной базе Cultura Colectiva имелось около 146 гигабайтов информации, которая имела отношение к пользователям Facebook. Данный массив, в частности, включал в себя около 540 млн записей о различных комментариях, которые оставляли пользователи, а также имена учетных записей. At the Pool, которая прекратила работу в 2014 году, хранила данные о 22 тысячах пользователей Facebook. Речь идет, в частности, об их именах, адресах электронной почты, списках друзей в соцети.

UpGuard отмечает, что база At the Pool была удалена очень быстро. При этом, данные размещенные Cultura Colectiva оставались в открытом доступе не менее нескольких месяцев, несмотря на неоднократные обращения UpGuard в эту компанию, а также к операторам сервиса Amazon