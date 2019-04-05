Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании обнаружили способ украсть PIN-код или пароли с любого телефона. Метод, основанный на считывании звуковых волн, они описали в опубликованной в сети научной статье, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ученых, нажатие каждой кнопки сопряжено с появлением звуковой волны. Если преступникам удастся заразить гаджет программой-шпионом, то она сможет считать коды через микрофон прямо во время ввода.

Исследователи самостоятельно создали приложение для Android, которое воспринимает звуки нажатия кнопок на мобильных устройствах. Они провели эксперимент с участием нескольких десятков пользователей. В результате программе удалось считать более 60 процентов кодов.

В исследовании с паролями на устройствах модели Nexus 5 удалось считать семь комбинаций из 27, на Nexus 9 - 19 из 27.

Ученые подчеркнули, что некоторые меры предосторожности могут защитить гаджет от такой атаки. Помочь может отключение микрофона во время ввода или использование шумопоглощающих аксессуаров.

Ранее стало известно, что уязвимость в браузере Android UC Browser позволила загружать на гаджеты вредную программу. Это нарушает правила Google, согласно которым приложения можно устанавливать только через официальные каталоги.