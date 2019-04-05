Найден способ украсть любой пароль и PIN-код с телефона
Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании обнаружили способ украсть PIN-код или пароли с любого телефона. Метод, основанный на считывании звуковых волн, они описали в опубликованной в сети научной статье, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам ученых, нажатие каждой кнопки сопряжено с появлением звуковой волны. Если преступникам удастся заразить гаджет программой-шпионом, то она сможет считать коды через микрофон прямо во время ввода.
Исследователи самостоятельно создали приложение для Android, которое воспринимает звуки нажатия кнопок на мобильных устройствах. Они провели эксперимент с участием нескольких десятков пользователей. В результате программе удалось считать более 60 процентов кодов.
В исследовании с паролями на устройствах модели Nexus 5 удалось считать семь комбинаций из 27, на Nexus 9 - 19 из 27.
Ученые подчеркнули, что некоторые меры предосторожности могут защитить гаджет от такой атаки. Помочь может отключение микрофона во время ввода или использование шумопоглощающих аксессуаров.
Ранее стало известно, что уязвимость в браузере Android UC Browser позволила загружать на гаджеты вредную программу. Это нарушает правила Google, согласно которым приложения можно устанавливать только через официальные каталоги.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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