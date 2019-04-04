Компания Tesla обновила систему автономного управления электрокарами. Новая версия софта вводит режим, в котором "умной" машине позволено самой решать, когда следует сменить полосу движения и уступить дорогу другому автомобилю. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Ранее функция автопилота Navigate on Autopilot всегда спрашивала у водителя разрешение, прежде чем перестроиться в другой ряд. В новой версии Autopilot электромобили Tesla научились выполнять этот маневр самостоятельно.

"Если водитель выберет 'Нет' для пункта 'Запрашивать подтверждение изменения полосы движения', смена полосы произойдет автоматически, без предварительного одобрения водителя, - сказано в пресс-релизе. - Водители могут получать оповещения о предстоящей смене полосы движения в виде звукового сигнала или визуальной подсказки. Кроме того, на всех автомобилях, выпущенных после августа 2017 года, в качестве уведомления может быть настроена вибрация рулевого колеса".

Технологию уже испытали участники программы раннего доступа (Early Access Program), проехав с новым режимом около 800 тысяч км. В США новую функцию включают с сегодняшнего дня, "на других рынках она будет введена в будущем после проверок и одобрения регулирующих органов", сказали в Tesla.