Twitter-блог @OnLeaks, заслуживший репутацию надежного источника за "сливы" о мобильных новинках, сообщил о новом смартфоне Motorola, который будет комплектоваться четырьмя камерами. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru. На основе предоставленных им CAD-чертежей авторы сайта CashKaro воссоздали предполагаемый облик устройства.

Какого типа объективы будут установлены в аппарат, неясно. Надпись "48MP" на задней панели позволяет предположить, что эта модель получит основной датчик с разрешением 48 мегапикселей и три вспомогательных либо четыре 12-мп сенсора - как у Nokia 9 PureView.

На рендерах также можно увидеть 6,2-дюймовый экран с каплевидной "челкой", отведенной под селфи-камеру. Под панелью, вероятно, разместится сканер отпечатков пальцев.

Другие подробности о будущем смартфоне Motorola не раскрываются. Эта модель совершенно точно не окажется бюджетной, хотя, скорее всего, будет стоить не так дорого, как флагманы Huawei или Samsung