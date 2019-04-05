Компания Boeing признала, что программное обеспечение самолетов модели 737 MAX содержит еще одну ошибку, которая не связана с проблемной системой MCAS. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее компания, сославшись на предварительный доклад о результатах расследования авиакатастрофы в Эфиопии, сообщила, что самолет 737 MAX имел ошибочный угол ввода "датчика атаки", активировавший функцию MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

"Мы успешно осуществляем обновление программного обеспечения, которое предотвратит инциденты в будущем. В течение этого процесса мы обнаружили один аспект, не относящийся к MCAS , который также станет частью программного обновления", - цитирует заявление Boeing газета Financial Times.

Компания называет проблему "относительно незначительной". Однако два источника, знакомые с ходом расследования, сообщили газете Washington Post, что речь идет о критически важном для безопасности полетов вопросе.

В конце марта сообщалось, что Федеральное авиационное управление США (FAA) в предварительном порядке одобрило обновление к программному обеспечению для самолетов 737 MAX, разработанное для устранения проблем в системе MCAS. Предполагается, что коррективы сделают ее менее "агрессивной" и более управляемой для пилотов.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Это второе крушение самолета данной модели за пять месяцев, 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После катастрофы порядка 20 стран закрыли небо для самолетов этой модели. Boeing, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, все же рекомендовал федеральному авиационному управлению США (FAA) приземлить все 737 MAX.