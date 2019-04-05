Ян Гудфеллоу - один из крупнейших специалистов в области искусственного интеллекта, бывший член научно-исследовательного отдела Google Brain и финансируемой Илоном Маском лаборатории OpenAI - перешел на работу в Apple. Там его назначили на роль руководителя по машинному обучению в Группе специальных проектов (Special Projects Group), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первым о новом месте работы Гудфеллоу сообщил телеканал CNBC, сославшись на его профиль в LinkedIn. В Google подтвердили уход специалиста.

34-летний ученый получил известность в 2014 году как автор алгоритма GAN - генеративно-состязательных сетей (GAN). Эта система "стравливает" между собой две нейросети: ту, что непосредственно создает изображение ("генератор"), и которая его анализирует ("дискриминатор"), сравнивая получившуюся работу с картинками-эталонами.

На изобретенной Гудфеллоу методике строятся новейшие разработки Google, Nvidia и Facebook, а также алгоритм deepfake для создания фейкового медиаконтента, включая порнографию, и ИИ-системы, превращающие каракули в фотореалистичные картины. На базе GAN, в частности, был "нарисован" "Портрет Эдмонда де Белами", который вошел в историю как первое проданное с молотка произведение искусства, созданное ИИ.

В прошлом апреле Apple переманила из Google Джон Джаннандреа - руководителя ИИ-разработок поисковика и бывшего начальника Гудфеллоу. Предположительно, там он займется стратегией в области машинного обучения и ИИ. В дополнение к функции распознавания лица Face ID и голосовой помощницы Siri, за которым стоят технологии машинного обучения, в Apple занимаются над созданием системы автономного вождения.