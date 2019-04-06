В КНР представили первую путевую машину на магнитной подушке
Первая путевая машина китайского производства для осмотра низко- и среднескоростных железнодорожных линий для поездов на магнитной подушке (маглев) была представлена в промышленном парке Китайской корпорации железнодорожно-строительного тяжелого машиностроения (CRCHI) в провинции Хунань (Центральный Китай). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство "Синьхуа".
По его данным, путевая машина достигает в длину 5,81 м, в ширину - 2,6 м. Она является совместной разработкой CRCHI, компании Changsha Metro Group Co и Hunan Maglev Transportation Development Co. Как передает "Синьхуа", максимальная скорость ее движения составляет 25 км/ ч. Машина способна перевозить до шести сотрудников обслуживающего персонала железнодорожных линий.
"Транспортное средство напоминает сову на железной дороге, так как все работы с ее помощью осуществляются исключительно ночью", - сказал руководитель научно-исследовательского института транспортного оборудования при CRCHI Ло Цзяньли, его слова приводит Синьхуа.
Разработка позволит существенно повысить качество и безопасность осмотра путей для поездов на магнитном подвесе. По информации агентства, до настоящего времени такие проверки осуществлялись вручную.
Первая 18-километровая низко- и среднескоростная линия для поездов на магнитной подушке в Китае была запущена в городе Чанша (административный центр провинции Хунань) в мае 2016 года. До конца 2020 года в стране будет построено более пяти подобных веток для маглева. В настоящее время такие проекты прорабатываются примерно в 10 городах страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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