Samsung презентовал первый в мире 5G смартфон
Компания Samsung всегда идет в ногу со временем. И на любые изменения в сфере мобильных технологий реагирует оперативно. Как только появились первые известия о том, что в Южной Корее был запущен 5G-интернет, представители компании сразу же презентовали первый в мире смартфон с поддержкой нового стандарта.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, судя по всему, компания заранее подготовилась к запуску нового сетевого стандарта и молниеносно среагировала на его появление. В презентации нового смартфона Samsung Galaxy S10 5G приняли участие три мобильных оператора из Южной Кореи, которые первыми в мире предоставили доступ своим клиентам к 5G, передает Day.Az.
Во время показа нового устройства представители Samsung акцентировали свое внимание непосредственно на работе с новым стандартом. Они отметили, что с 5G скачивание из интернета станет невероятно быстрым. Кроме того, синхронизация с другой техникой, проведение потоковых трансляций и многие другие действия станут общедоступными.
Стоимость нового смартфона также достаточно невелика в сравнении с флагманами других компаний по производству гаджетов. Приобрести новое устройство можно будет за 1,39 миллиона вон (около 1200 долларов США). Вот только о дате выхода Samsung Galaxy S10 5G в мире пока ничего не известно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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