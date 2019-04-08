Вконтакте, Facebook, WhatsApp, Instagram - социальные сети и мессенджеры используются нами настолько активно, что функция голосового вызова на телефоне для многих стала пережитком прошлого. С другой стороны, каким бы удобным ни было виртуальное общение, иногда всем нам просто необходимо куда-нибудь позвонить, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

И здесь возникает страх. Тревожность. Даже паника.

А будет ли это удобно? А точно нельзя написать? А как лучше начать диалог? В горле пересыхает, сердце колотится, а страх становится все больше (хотя вы, в целом, понимаете, что ничего ужасного с вами не случится). Если ситуация кажется знакомой, то прямо сейчас мы попробуем объяснить, почему это происходит.

Несмотря на то, что психологи связывают нелюбовь к телефонным звонкам с социальной тревожностью, явления не обязательно идут рука об руку. Хотя это, будем справедливы, случается довольно часто.

Но таких людей становится все больше. Опрос, проведенный Pew Research в 2011 году, показал, что средний владелец мобильного телефона в США делал и получал в среднем 12 звонков в день. Но уже к 2015 году, о чем свидетельствует опрос Informate, среднее количество звонков снизилось до шести.

Причина первая - мы не вполне понимаем, о чем думает другой человек. Есть мнение, что 90% сообщений людей друг другу невербальны. И несмотря на то, что цифры могут быть завышены, здесь есть рациональное зерно. Выражение лица, положение рук, наличие или отсутствие улыбки - все это может иметь значение при разговоре, даже если общаясь лицом к лицу мы не придаем этому значения.

Причина вторая - давление из-за недостатка времени. Очевидно, что общение через текстовые сообщения тоже лишено невербальных сигналов. Но в этом случае у нас есть козырь в виде времени. Времени собраться с мыслями. Времени подумать над ответом. Времени несколько раз перечитать написанное. Помимо этого, телефонный разговор требует полного внимания, тогда как текстовые сообщения могут перемежаться другими действиями.

Причина третья - повышенное внимание окружающих. Если вы хоть раз были тем человеком, который говорил по телефону в тихом помещении, заполненном людьми, вы знаете, как это работает. Все взгляды в этот момент прикованы к вам. И даже не потому, что вы кого-то раздражаете (хотя не без этого). Просто людям не на что переключить внимание, так что они невольно смотрят в вашу сторону.

Одно исследование на тему, кстати, показало, что полуалоги (диалоги, которые мы слышим только с одной стороны) могут быть более отвлекающими, чем обычные разговоры.

Причина четвертая (и самая популярная) - отсутствие опыта. Если вас тревожат телефонные звонки, а перед каждым разговором вам нужно время, чтобы настроиться, вы, скорее всего, в принципе разговариваете по телефону не так часто. Преодолеть страх, если это необходимо (например, если вы устроились на новую работу, которая предполагает постоянные телефонные разговоры), получится с помощью практики. Чем больше вы будете звонить и вам будут звонить, тем менее эмоционально вы станете к этому относиться. А там, возможно, вам это даже понравится.