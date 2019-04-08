Сенсационное заявление Илона Маска - ФОТО
8 апреля 2019 09:04 309
Изобретатель Илон Маск подтвердил, что логотип компании Tesla представляет собой изображение носа кота.
Один из юзеров опубликовал скриншот сообщения, на котором изображены логотип Tesla и нос кота. Пользователь спросил Маска, правда ли, что лого компании создано по аналогии с кошачьего носа. На это основатель Tesla коротко ответил: "Да".
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Впрочем, все это происходило 1 апреля, поэтому вполне возможно, что это такая шутка от Илона Маска.
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