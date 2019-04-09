Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки "безопасное извлечение". На страницу сайтаподдержки компании с этой информацией обратили внимание журналисты The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В обновлении операционной системы под номером 1809 (вышло в октябре 2018 года) появилась функция "быстрое удаление", которая предотвращает повреждение флешек и внешних жестких дисков при внезапном извлечении устройства. Эта функция работает по умолчанию на всех компьютерах, получивших обновление.

Отмечается, что нечто подобное работало еще во времена Windows 7, и носители всегда были защищены. Однако, кнопка "безопасное извлечение" до сих пор находится в трее, а Microsoft продолжает информировать о необходимости этого действия перед извлечением флешек.

В январе компания вновь запустила автоматическое обновление Windows 10 October 2018 Update для всех пользователей. Ранее программу распространения апдейта прервали из-за возникших проблем, вроде удаления всех файлов из папки "Документы".