Компания Audi, анонсировавшая премьеру своего нового концепта AI:me, уже публиковала его изображения, но то были дизайнерские скетчи, а сейчас рассекречена полноценная фотография. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Автовести.

Кроме того, Audi поделилась подробностями и о "длинном" электрокроссовере.

Обе новинки будут представлены на Шанхайском автосалоне уже на следующей неделе. Концепт AI:me описывается производителем как "прообраз компактного автомобиля в мегаполисе будущего". Судя по всему, концепт получит однообъемный кузов и, возможно, будет оснащен выдвижными органами управления.

Последнее связано с намерением Audi оснастить прототип системой автономного управления четвертого уровня - это означает, что в подавляющем большинстве дорожных ситуаций электроника сможет принимать решения самостоятельно. Кроме того, концепту обещали " широчайший список развлечений и высокотехнологичных решений для сетевого взаимодействия и отдыха". Что конкретно имеется в виду, станет ясно ближе к дебюту AI:me.

Помимо прототипа, Audi планирует представить китайской публике и электрический кроссовер Q2L e-tron, построенный, как ясно из названия, на базе Audi Q2. Разработан он специально для китайского рынка с учетом местной специфики, а производить его немцы собираются вместе с концерном FAW.

Переднеприводный вседорожник оснастят 100-киловаттным (290 Нм) электродвигателем и батареей емкостью 38 кВт/ч. Без подзарядки Audi Q2L e-tron сможет проезжать до 265 км. Его сборка в Китае стартует уже в этом году, и на момент выхода в продажу кроссовер должен оказаться самым доступным электрокаром от Audi.