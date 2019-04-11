WhatsApp добавил новую функцию в групповые чаты
Разработчики WhatsApp продолжают тестировать так называемый "режим отпуска", который позволяет отключать уведомления из разнообразных групповых чатов, при этом не покидая сами чаты.
Добавление в надоедливые групповые чаты - это то, что раздражает многих в WhatsApp (кстати, эта функция уже заблокирована). Одним из решений проблемы является выход из группы, однако это может создать неловкую ситуацию, поскольку об этом узнают все участники пишет 9to5Google.
Благодаря "режиму отпуска" (официально он называется "Режимом игнорирование архивных чатов") можно будет оставаться группе, но не получать навязчивые уведомления о новых сообщениях. Раньше появление новых сообщений в архивных чатах автоматически означало их "разархивацию", теперь же этого происходить не будет - при условии, что режим активирован.
Отмечается, что архивные чаты больше не скрываются в нижней части списка чатов, а расположены в своем собственном подменю для более удобного доступа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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