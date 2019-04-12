Компания Facebook готовится переселить чаты из Messenger обратно в основной клиент соцсети. Об этом сообщила независимая разработчица Джейн Манчун Вон, исследовавшая код приложения. По её словам, по нажатию на кнопку Messenger в Facebook будет открываться в новый раздел "Чаты", а не отдельная программа с функциями мессенджера, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

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Messenger вышел в качестве самостоятельного приложения, предназначенного исключительно для общения, в 2011 году. В 2014-м Facebook убрала функцию чатов из одноименного клиента. Другой альтернативы начать переписку с друзьями, кроме как скачать Messenger из App Store или Google Play, пользователям не дали.

Возможности новой вкладки "Чаты" пока очень ограничены - там можно только получать и отправлять сообщения, отмечает Вон. Чтобы совершать звонки, обмениваться фотографиями и оставлять реакции, требуется открывать Messenger. По мнению разработчицы, компания Марка Цукерберга не станет закрывать мессенджер, но в конечном итоге перенесет все его функции в приложение Facebook.

Возвращение чатов в главный клиент соцсети может быть связан с намерением Facebook интегрировать техническую инфраструктуру трех принадлежащих ей сервисов - WhatsApp, Instagram и Messenger.