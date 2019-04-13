Microsoft планирует разрешить пользователям Skype показывать экраны мобильных телефонов во время звонков, как это сейчас реализовано на десктопной версии. Сейчас производитель приступил к тестированию новых приложений Skype для Android и iOS, которые включают функцию общего доступа к экрану. Microsoft предполагает, что пользователи Skype могут использовать нововведение для обмена презентациями PowerPoint, просмотром приложений или для покупок в Интернете с друзьями. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Чтобы оценить новые возможности мобильной версии Skype, вам нужно быть участником программы бета-тестирования Skype Insider - стать участником можно по этому адресу. Сейчас возможность доступна только на Android, а в версию для iOS добавят позднее.

Когда Microsoft планирует включить новую опцию для всех пользователей, кто пользуется мобильным Skype, неизвестно. Однако учитывая, что новая функция для группового видеочата из 50 участников находилась в бета-версии менее месяца, есть шансы, что это произойдет очень скоро.