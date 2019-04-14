Несколько акционеров компании Facebook вновь предложили обсудить в ходе ежегодного собрания акционеров вопрос о смещении Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров и изменении структуры компании, сообщает издание Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, компания уведомила комиссию по ценным бумагам и биржам о проведении ежегодного собрания акционеров 30 мая и подтвердила предложения инвесторов, которые будут вынесены на голосование.

В двух из восьми предложений, выдвинутых инвесторами для обсуждения, речь идет об изменении структуры компании и назначении "независимого председателя".

Издание отмечает, что шансы на то, что в ходе заседания будут приняты подобные предложения, крайне малы, ведь Facebook категорически не согласен с ними, и сам Цукерберг обладает более 50% голосующих акций.

Летом прошлого года инвесторы Facebook уже пыталась сместить Цукерберга с поста председателя правления. Как сообщал Business Insider, после серии скандалов, связанных с обвинениями во вмешательство в выборы и утечкой данных, большинство независимых акционеров высказались за увольнение основателя соцсети с позиции председателя правления, а также потребовали поставить на его место независимого кандидата. Издание отмечало, что предложение инвесторов было отклонено несколько раз, поскольку Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют тем типом акций, которые дают им право на большее количество голосов.

Компания Facebook ранее попала в центр политического скандала в Соединенных Штатах. СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей. Кроме того, главу компании Марка Цукерберга привлекали в качестве свидетеля по делу о так называемом российском "вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. В частности, компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают несостоятельными и безосновательными обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в выборы в США.