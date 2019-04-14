Крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems во время своего первого полета развил максимальную скорость в 304 километра в час и поднялся на высоту более чем в пять километров. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

В общей сложности полет длился два с половиной часа. Во время испытаний пилоты оценивали летные качества воздушного судна, его управляемость, а также тестировали различные системы управления.

Stratolaunch Systems - американская аэрокосмическая компания, созданная для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. Размах крыльев самого большого самолета составляет 117 метров, он оснащен шестью двигателями Boeing 747.

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