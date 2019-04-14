Свежее апрельское обновление под названием Windows Patch Tuesday принесло огорчение пользователям, у которых установлен сторонний антивирус - установка патча вызывает зависания в процессе установки или после перезапуска операционной системы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает Microsoft.

Проблемы возникают у тех, кто использует программный защитный комплекс Sophos Endpoint Protection Sophos Central или Avast. Пользователи, использующие Avast, сообщают о значительном замедлении работы Windows.

Проблемы с обновлением проявляются не только на Windows 10, но и на более старых Windows 7, Windows 8.1, Windows Embedded 8, а также серверных Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2.

До тех пор, пока не будет найдено решение, Microsoft временно заблокировала получение обновлений, если на компьютере установлено ПО Sophos Endpoint. Также не рекомендуется обновляться тем, у кого стоят антивирусы Avira и Avast.

Если обновление Patch Tuesday уже установлено, следует загрузиться в безопасном режиме и откатить обновление. Sophos в свою очередь рекомендует отключить антивирусную службу Sophos и "защиту от несанкционированного доступа", если она включена после загрузки в безопасном режиме, затем перезагрузиться и удалить соответствующие обновления перед повторным включением антивируса Sophos.