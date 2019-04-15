У мобильного телефона день рождения. Ровно 46 лет назад, 3 апреля 1973 года, инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок с настоящего сотового телефона. Именно эту дату и принято считать точкой отсчёта. Почти за полвека сменилось несколько форм-факторов, смартфоны обросли дополнительными опциями и кардинально изменились технологии связи. Day.Az со ссылкой на Лайф обратился к истории и вспомнил самые главные этапы в развитии индустрии мобильных телефонов.Аппарат весил 1,1 кг, а в длину достигал 23 см. Аккумулятор обеспечивал всего 30 минут работы, но при этом он заряжался 10 часов

1981 г. - принят первый в мире стандарт сотовой связи NMT-450

Или, говоря по-простому, стандарт 1G. В первую волну вошли всего семь стран

1984 г. - появился первый серийный мобильник Motorola DynaTAC

Базой послужил прототип Купера. Появились светодиодный дисплей и память на 30 номеров. Стоил аппарат по сегодняшнему курсу $9634.

1989 г. - появилась Motorola MicroTAC 9800x - первый компактный мобильник

Сейчас он на "микро" не тянет, но тогда девайс легче гантели был прорывом. Одна из 39 версий MicroTAC стала первой раскладушкой

1991 г. - в СССР появился первый мобильный оператор "Дельта Телеком"

Подключение к 1G с телефоном Mobira от Nokia в комплекте стоила около $5000. Минута разговора стоила $1

1993 г. - вышел первый смартфон (КПК) IBM Simon. Сразу с сенсорным экраном

Simon объединил в себе органайзер, калькулятор, получал и отправлял факсы, поддерживал email и радовал парочкой игр

1994 г. - Nokia начинает продавать не первый, но особенный 2G-телефон 2010

Сам производитель и другие источники сходятся в том, что Nokia 2010 был первым серийным мобильником с поддержкой SMS

1996 г. - в Финляндии впервые вышли в Интернет с сотового телефона

Этим мобильником стал коммуникатор Nokia 9000. Коммерческий запуск мобильного веба случился в 1999 году в Японии

1998 г. - на рынке дебютировал Siemens S10 - первый телефон с цветным дисплеем

Впрочем, экран этот был очень примитивным, поскольку отображал всего четыре цвета: красный, зелёный, синий и белый

2000 г. - вышел Samsung SCH-V200 - первый телефон с фотокамерой на 0,35 Мп

Причём фотографии эти можно было открыть только на компьютере. По другим данным, первым мобильником с камерой стал Sharp J-SH04

2000 год отметился ещё и выходом первого телефона с поддержкой MP3

Им стал Siemens SL45. Кроме функции музыкального плеера SL45 ещё отличала поддержка карт памяти MMC на 32 МБ

2001 г. - вышел Sony Ericsson T68 - первый телефон с полноценным цветным экраном

Диагональ экрана - всего 0,8 дюйма. Поддерживалось только 256 цветов, а разрешение ограничивалось 101х80 точек.

2006 г. - LG анонсировала KE850 Prada - первый телефон с тачскрином

Некоторые это оспаривают и считают, что пальма первенства принадлежит iPhone. Что справедливо - Apple реализовала задумку лучше

2007 г. - Apple анонсировала первый iPhone. Революция

Именно Apple зафиксировала моду на тот форм-фактор, в котором телефоны выходят до сих пор

2008 г. - Google анонсировала операционную систему Android

Не соврём, если скажем, что это событие поделило человечество на два вяло конкурирующих лагеря

После 2008 года в глобальном плане на рынке ничего не изменилось. Да, увеличилась диагональ экрана. Да, камеры стали лучше. На горизонте маячит новый стандарт связи 5G, который может стать прорывом, но пока он не ушёл в массы, о революции говорить рано. Samsung и Huawei предприняли попытку расшевелить стагнировавший рынок телефонов, выпустив Galaxy Fold и Mate X - смартфоны с гибкими экранами. Однако и здесь не приходится говорить о важнейшем для индустрии событии, поскольку нет уверенности в том, что новый форм-фактор станет массовым.