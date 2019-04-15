Facebook снова меняет личные сообщения?
Очень скоро в популярный мессенджер Facebook может вернуться функция чата. Сейчас такая функция присутствует только в отдельном приложении Messenger, от популярной социальной сети, однако внедрение чата весьма вероятно из-за его популярности у пользователей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, о такой вероятности рассказала аналитик по имени Джейн Манчун Вонг, которая уверена в том, что специалисты Facebook собираются внедрить чат в основное приложение. Сейчас, по словам эксперта, нововведение активно тестируется. А значит, очень скоро приложение обзаведется дополнительной функцией.
Стоит отметить, что приложение Messenger также останется доступным. В нем будут присутствовать другие функции, такие как звонки и пересылка медиафайлов. В основное дополнение перекочует лишь чат. Теперь, при нажатии на кнопку Messenger пользователя будут перенаправлять в раздел Chats, а не в другое приложение, как было до этого момента.
Напомним, приложение Messenger в отдельном виде было создано в 2011 году. Спустя несколько лет туда был перенесен ряд функций, а из основного приложения они были убраны. Но, видимо, статистика показала несостоятельность такого решения. И, возможно, очень скоро эта оплошность будет исправлена.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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