Компания Amazon планирует откусить часть "пирога", принадлежащего таким музыкальным стриминговым гигантам, как Spotify и Apple Music - "Амазон" может запустить собственный музыкальный сервис, который, как сообщают осведомленные инсайдеры, будет полностью бесплатным для пользователей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, по данным издания Billboard, рекламная кампания грядущего сервиса стартует уже на следующей неделе, передает Day.Az.

И это довольно неожиданно, так как официальные представители "Амазона" пока что никак не прокомментировали слухи о новом музыкальном сервисе компании.

У пользователей нового сервиса от Amazon будет доступ только к ограниченному каталогу композиций, однако платить за сервис не нужно будет вообще. Если, конечно, не считать платой рекламу, которая будет проигрываться в ходе прослушивания музыки.

Предполагается, что сервис станет эксклюзивным для "умных" колонок Amazon Echo, однако это не точно - вполне может быть и так, что доступ к нему будет осуществляться при помощи бесплатного мобильного приложения.

По некоторым данным, Amazon уже провел переговоры с несколькими крупными музыкальными лейблами, так что объем музыки в грядущем сервисе будет вполне достаточным.

Вероятная аудитория бесплатного музыкального сервиса, если участь популярность существующих платных аналогов, может быть просто огромной.