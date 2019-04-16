Крупнейшая компания Facebook использовала данные пользователей для борьбы с конкурентами и помощи партнёрам. Об этом, как передает Day.az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на полученные в его распоряжение документы.

Телеканал получил доступ к четырем тысячам "слитых" в сеть документов, среди которых сообщения электронной почты, переписка в веб-чатах, презентации, электронные таблицы и записи итогов встреч компании Facebook. Отмечается, что при помощи этих документов можно понять, как основатель Facebook Марк Цукерберг вместе с директорами и менеджерами компании использовал личные данные пользователей соцсети для влияния на компании-партнеры. Телеканал уточняет, что Facebook в некоторых случаях "награждала" компании, предоставляя им доступ к данным пользователей. В других случаях она могла отказать в доступе к таким данным компаниям-конкурентам или соперничающим приложениям.

Так, согласно данным телеканала, Facebook предоставила Amazon доступ к данным пользователей, поскольку эта компания тратила деньги на рекламу в Facebook, её партнере в период запуска собственного смартфона Amazon Fire Phone. Вместе с тем, Facebook обсуждал прекращение доступа к данным пользователей для конкурирующего с соцсетью мессенджера, "который стал слишком популярным", при этом пытаясь замаскировать свои действия под видом защиты приватности пользователей.

Согласно документам, Facebook в конечном итоге решила не продавать данные напрямую, а раздавать их разработчикам приложений, которые считались личными "друзьями" Цукерберга или которые тратили деньги на Facebook и делились своими "ценными данными".

Facebook свою очередь отрицает предоставление преференций разработчикам и партнерам из-за их трат на рекламу или их отношений с руководителями компании. Подчеркивается, что Facebook не обвинили в нарушении закона.

Компания Facebook ранее попала в центр политического скандала в США. СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей. Кроме того, главу компании Марка Цукерберга привлекали в качестве свидетеля по делу о так называемом российском "вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. В частности, компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы.