Электрохромная пленка, которую впервые на рынок выпустила компания DM Display, быстро нашла свое применение среди автовладельцев и пользователей жилых и нежилых помещений. С помощью новинки можно регулировать поток света, попадающий через стекла внутрь машины или комнат. Но китайские умельцы пошли дальше и создали провокационное платье с регулируемой прозрачностью, передает Day.Az со ссылкой на 24gadget.ru.



Увидеть, что скрывается под материалом женской одежды, можно без уговоров снять платье. Не нужно пользоваться и скрытыми методами, когда камера мобильного устройства направлена под подол. Достаточно вооружиться специальным пультом управления, с помощью которого и контролируется прозрачность экзотического платья. А если партнер приглянется даме, она и сама будет не прочь "приподнять завесу тайны".



Если новинка окажется востребованной среди покупателей, может оказаться, что вскоре на улицах будут гулять не только в подобных платьях, но и других предметах гардероба. Главное, чтобы эксперименты с прозрачностью не переходили в эпатажные выходки.

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