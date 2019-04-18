Новый смартфон Samsung Galaxy Fold, продажи которого начнутся 26 апреля, ломается с первых же дней использования. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет издание Quartz. Отмечается, что у аппаратов, которые предоставили на тестирование журналистам, имеются проблемы с экраном.

Стив Ковач из CNBC продемонстрировал в Twitter, как работает его Galaxy Fold уже на следующий день использования.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман также пожаловался на проблемы с аппаратом. По его словам, экран Galaxy Fold сломался на второй день.

"Похоже, экран совсем умер", - добавил он.

Дитер Бон из Verge обратил внимание на выпуклость, появившуюся на экране его экземпляра Galaxy Fold.

Компания Samsung ранее рассказала изданию Quartz, что новый смартфон сможет без проблем складываться до 200 тысяч раз (около 300 раз в день в течение двух лет). Однако пока компания не отреагировала на возникшую проблему.