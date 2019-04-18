Компания Ubisoft объявила, что делает бесплатным скачивание игры Assassin's Creed: Unity на сервисе Uplay, действие которой происходит, в частности, на территории собора Нотр-Дам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы хотим дать всем возможность ощутить величественность и красоту Нотр-Дама лучшим образом, который мы знаем. На одну неделю мы предоставляем бесплатный доступ к игре Assassin's Creed: Unity для персональных компьютеров для всех, кто захочет насладиться этим", - говорится в заявлении компании.

Компания также объявила, что сделает взнос в размере 500 тысяч евро на реконструкцию собора.

Действие игры Assassin's Creed: Unity проходит в XVIII веке, в период до начала Великой Французской революции 1789 года и после нее. Главный герой игры Арно Виктор Дориан борется за свободу французского народа и одновременно раскрывает заговор могущественного ордена тамплиеров, который хочет получить власть над миром.

Одна из основных локаций игры находится в Париже, неподалеку от собора Парижской Богоматери, в районе Сите, где у Арно Виктора Дориана расположен особняк. Часть заданий игры проходит в самом кафедральном соборе, который игроки могут почти досконально исследовать и осмотреть.

Именно с собора Парижской Богоматери главный герой совершает один из первых знаменитых "прыжков веры".

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.