Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, проблемы на сервисах начались около 17:30 по времени Восточного побережья США (01:30 GMT+4).

Чаще других о сбоях сообщают жители США, неполадки наблюдаются и у пользователей из Европы.