В работе сервисов Google произошел сбой
18 апреля 2019 08:53 175
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, проблемы на сервисах начались около 17:30 по времени Восточного побережья США (01:30 GMT+4).
Чаще других о сбоях сообщают жители США, неполадки наблюдаются и у пользователей из Европы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!