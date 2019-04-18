"Когда мы проверили процедуру, с помощью которой пользователи верифицировали свои аккаунты, мы обнаружили, что в некоторых случаях происходила непреднамеренная загрузка в Facebook контактов электронной почты... Эти контакты никому не передавались, и сейчас мы их удаляем", - цитирует газета заявление компании.

Также сообщается, что Facebook уже исправила ошибку и "уведомляет людей", чьи контакты были импортированы в соцсеть.

По данным газеты, сбор информации пользователей, которые регистрировались в соцсети, происходил с мая 2016 года. Сообщается, что эти данные использовались в том числе для создания списка рекомендуемых друзей. При этом неясно, использовались ли они для рассылки целевой рекламы.