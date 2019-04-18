Новая игровая приставка Xbox one модели S All-Digital не будет поддерживать воспроизведение дисков. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщается на официальном сайте компании Microsoft.

Игровая консоль будет совпадать по характеристикам с последней версией Xbox One S за исключением того, что в ней отсутствует диск. Новый Xbox имеет жесткий диск объемом 1 ТБ, рассчитанный на 20-25 видеоигр.

Ожидается, что Microsoft представит консоль следующего поколения на ежегодной выставке индустрии компьютерных игр Electronic Entertainment Expo (Е3), которая состоится 11-13 июня 2019 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Компания также предложит клиентам подписку на медиатеку из более чем 100 игр за ежемесячную плату.

Эти заявления уже успели вызвать в сети широкий резонанс."Они просто выжимают максимально возможную прибыль из того, на что уже потратили деньги", - считает геймер Джон Пеитмэн-Тайдсвэлл, выступивший в эфире радио BBC 1. "Я не хотел бы больше захламлять свои полки стопками видеоигр", - приводит свое мнение другой геймер Джо Хирст.

Конкурент Xbox One среди игровых платформ Play Station 4 от японской компании Sony пока не собирается отказываться от дисковода. Как ожидается, ее следующая консоль выйдет в 2020 году.

В настоящее время крупнейшие производители высокотехнологичных компонентов отказываются от физических носителей информации. Так, например, в феврале 2019 года южнокорейская компания Samsung заявила о прекращении производства плееров формата Blu-ray. Данное решение в Samsung объяснили тенденцией к переходу на сервисы потокового воспроизведения аудио- и видеоконтента.