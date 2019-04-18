Социальная сеть "ВКонтакте" официально дала владельцам Android-устройств возможность включать темную тему оформления. Новый режим, как передает Day.Az, сообщили Вести в пресс-службе компании, снимет усталость глаз при чтении с экрана в тусклом освещении.

"Ночной" режим включается в настройках. На этапе тестирования его можно было активировать только в виде "пасхалки": для этого нужно было опубликовать историю или написать комментарий с фразой "темная тема" под любой записью. За несколько дней с новой цветовой гаммой успели поэкспериментировать более 4 миллионов человек, сказали представители компании.

"Пониженный контраст и темный фон позволяют продолжать пользоваться приложением при слабой освещенности, не напрягая при этом глаза, - прокомментировал новшество ведущий дизайнер "ВКонтакте" Михаил Лихачев. - А еще многим просто нравится черный цвет - темная тема была одной из функций, о реализации которых пользователи просили чаще всего".

По его словам, ради "ночного" режима было перерисовано свыше 300 экранов для Android. В iOS-клиенте "ВКонтакте" и мессенджере для компьютеров VK Messenger темная тема появилась ранее.