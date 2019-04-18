Kia, похоже, готова сменить фирменный "нос тигра" на пасть акулы: в Нью-Йорке состоялась премьера концепта Habaniro, который выглядит совсем непохожим на текущую линейку марки. При этом он оказался еще и концентратом высоких корейских технологий. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Автовести.

Экстравагантное "лицо" Kia Habaniro должно, по мнению дизайнеров, напоминать пасть акулы. Сложные переплетения линий, из которых состоит передняя часть кузова, сочетаются с динамичным силуэтом, контрастными цветовыми решениями, 20-дюймовыми колесными дисками и оригинальной системой дверей. Все четыре двери выполнены в стиле "крыло бабочки", при этом двери получились распашными, а кузов лишен средних стоек.

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Интерьер, очевидно, должен создавать ощущение обилия свободного пространства: отсюда огромная площадь остекления и "парящие" над подсвеченным полом индивидуальные кресла, а также вытянутая центральная консоль. Минималистичности салону концепта добавляет и отсутствие традиционных мониторов и переключателей: их роль играет почти горизонтальная стеклянная панель, охватывающая все пространство между передними стойками, рулем и нижней кромкой лобового стекла.

Kia Habaniro может становиться еще просторнее. Когда кроссовер движется в автономном режиме (он, по уверениям производителей, снабжен системой автономного управления пятого уровня), руль и педали прячутся в переднюю панель.

Кроме того, прототип умеет в реальном времени адаптировать пространство салона под конкретный эмоциональный настрой водителя, а также следить за направлением его взгляда и проецировать показания камеры заднего вида на то место лобового стекла, где обычно находится внутрисалонное зеркало.

О силовой установке Habaniro корейцы не сообщают, ограничиваясь уверениями в том, что она электрическая, а сам концепт способен проехать на одной зарядке до 480 км. О возможности серийного воплощения прототипа пока тоже ничего не говорится, но впрямую отрицать такую возможность представители Kia не стали.