Facebook подверг опасности миллионы пользователей Instagram
Компания Facebook хранила пароли миллионов пользователей социальной сети Instagram в читаемом формате, говорится в сообщении компании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Instagram принадлежит компании Facebook после покупки в апреле 2012 года.
"Мы обнаружили дополнительные логи паролей пользователей Instagram, которые хранились в читаемом формате. По нашим подсчетам проблема затронула миллионы пользователей Instagram", - говорится в сообщении.
Компания обещает оповестить всех пользователей, чьи пароли хранились подобным образом. "Наше расследование установило, что эти пароли не использовались сотрудниками компании", - успокаивает Facebook.
Это уже не первый случай открытого внутреннего доступа к паролям пользователей соцсети. Так, Facebook в конце марта сообщил, что пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками соцсети. По данным компании, они хранились в читаемом формате во внутренних системах хранения данных компании, хотя обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде. Facebook при этом заявил, что проблема была устранена, в качестве мер предосторожности компания обещала предупредит всех, чьи пароли были обнаружены в открытом виде.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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