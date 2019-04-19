Итальянский электрический гиперкар Pininfarina Battista впервые показали в городе. Автомобиль стоимостью в $2,6 млн разгоняет с 0 до 100 километров в час всего за 1,8 секунды. Это существенно быстрее, чем любой из бензиновых, гибридных или электрических автомобилей из когда-либо построенных, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Создатели итальянского гиперкара отмечают, что 300 километров в час автомобиль набирает быстрее, чем истребитель F-16. И это при том, что ёмкости аккумуляторов достаточно, чтобы проехать расстояние в 480 километров. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке в 350 километров в час.

Разработчики утверждают, что Pininfarina Battista станет самым быстрым автомобилем класса GT. Мощность электродвигателей автомобиля составляет почти 2 тысячи лошадиных сил. Машина оснащена системой быстрой зарядки, которая позволяет зарядить аккумуляторы на 80 процентов всего за 40 минут.

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