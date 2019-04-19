Соцсеть Instagram обдумывает вариант лишить пользователей возможности видеть количество лайков под публикациями других людей. О тестировании изменений в дизайне рассказала в Twitter проживающая в Гонконге эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, так соцсеть планирует добиться того, чтобы пользователи сфокусировались на самих публикациях, а не на том, сколько лайков они соберут.

Как сообщает TechCrunch, Вонг обнаружила изменения в дизайне в коде приложения для Android и смогла создать скриншоты новой версии, которые и опубликовала вместе с комментарием.

Представитель Instagram подтвердил, что на размещенных Вонг изображениях действительно новый дизайн фотоплатформы. Тем не менее, добавили в компании, он пока не тестируется. "Уменьшение давления на пользователей Instagram - это и правда то, о чем мы всегда думаем", - уточнил представитель.

Подсчет лайков в Instagram для многих пользователей в соцсети превращается в соревнование. В погоне за популярностью и увеличением числа лайков некоторые готовы покупать их за деньги, искать способы сделать более впечатляющие фотографии, а также собираться в группы, чтобы взаимно подписываться и обмениваться одобрительными оценками.