Создана самая элегантная флешка в мире - ФОТО
Компания ADATA Technology создала флэш-накопитель UV350, в котором упор сделан на визуальную составляющую. Флешка получила элегантный дизайн корпуса без движущихся частей и колпачка, который часто теряют пользователи, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Накопитель выпускается объемом 16, 32 и 64 ГБ. Он оснащен интерфейсом USB 3.1. Показатели производительности ADATA не приводит. UV350 способен работать со всеми типами устройств, включая компьютеры, планшеты, стереосистемы, телевизоры, автомобильные аудиосистемы, игровые приставки и многое другое.
В то же время, функция Plug and Play позволяет пользователям легко распознавать накопитель на любом типе устройств и быстро передавать файлы. Как и для всех USB-флешек ADATA, на UV350 предоставляется 5-летняя гарантия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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