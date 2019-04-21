Работа таких больших корпораций как Google всегда проходит четко и слаженно, а сбои здесь происходят очень нечасто. Однако, как показывает практика, ошибки совершаются и здесь. Компания по ошибке выслала своему пользователю 10 розовых Pixel 3 вместо одного.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел с пользователем под ником u/Cheetohz, который решил рассказать свою историю на популярном англоязычном форуме Reddit. Ситуация заключалась в том, что тот самый u/Cheetohz решил вернуть свой вышедший из строя белый Pixel 3 на 128 Гб обратно специалистам корпорации. Взамен же мужчина предложил выслать розовую модель смартфона в качестве 900-долларовой компенсации, передает Day.Az.

Однако что-то пошло не так, что пользователь смог заметить, забирая посылку. Развернув присланное работниками Google, мужчина был крайне удивлен. Ведь, вместо одного розового Pixel 3, ему их прислали целых 10, что едва ли можно было счесть комплиментом от боссов компании. Ведь общая сумма присланных смартфонов составляла 9 тысяч долларов.

Хоть законодательство и позволяет счастливому обладателю оставить все новомодные гаджеты у себя, u/Cheetohz оказался весьма честным человеком. Он решил вернуть 9 случайно попавших к нему смартфонов и сейчас пытается согласовать обратную отправку со специалистами компании.