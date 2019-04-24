Шестнадцатилетний подросток из Великобритании Эдвард Риккетс (Edward Ricketts) рассказал, как за год смог заработать десятки тысяч фунтов стерлингов, работая трейдером. Своей историей юноша поделился с журналистами The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящий момент прибыль Риккетса, по его словам, составляет 63 тысячи британских фунтов. На эти деньги парень купил дорогой кошелек, туфли и золотую подвеску, но планирует накопить на Mercedes и поездку в США для всей семьи.

При этом еще год назад Риккетс был обычным школьником. Он случайно наткнулся на Instagram-аккаунт трейдера с фото роскошной жизни и захотел быть на него похожим. Парень попросил у трейдера совета, но тот разочаровал его, сказав, что у него нет шансов продвинуться в этом бизнесе без соответствующего образования. Подросток не послушал советчика и решил все же попробовать силы в трейдинге. Первая попытка стала неудачной: Риккетс потерял все вложенные деньги.

Юноша не сдался и устроился раздавать листовки на вокзале, параллельно учась трейдингу по бесплатным видео на YouTube. Заработанные деньги он снова вложил в дело, и на этот раз преуспел. Риккетс говорит, что если бы не YouTube-ролики, его бы снова постигла неудача.

С помощью видео он научился предугадывать, когда стоит ставить на подъем валюты, а когда - на понижение. Эдвард признался, что не последнюю роль в его успехах сыграл "брексит", так как британский фунт стал чаще колебаться.