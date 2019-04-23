Новый огнетушитель поможет потушить пожар там, где традиционные методы неэффективны или опасны: на космических станциях, в операционных и так далее. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Разработка описана в научной статье, опубликованной в журнале Fire Technology группой японских исследователей.

Традиционные методы борьбы с огнём основаны на следующем принципе: если лишить источник горения доступа к кислороду, то пламя угаснет само собой. Для этого его заливают водой, засыпают порошком, окутывают облаком углекислого газа и так далее.

Однако такой подход не всегда удобен. В некоторых помещениях, где, например, расположено сложное оборудование, тушение водой или порошком может нанести не меньший ущерб, чем сам огонь.

Особенно опасно тушить пламя подобным образом в космосе, в условиях невесомости. Распылённый порошок или вода может попасть в дыхательные пути космонавтов (а последняя ещё и вызвать короткое замыкание в многочисленных электроприборах).

Сегодня МКС и космические корабли оборудованы углекислотными огнетушителями. Однако и перед их использованием необходимо надеть кислородную маску (а огонь тем временем продолжит распространяться).

Между тем на космическом корабле, подводной лодке или в иной среде, где жизнь человека всецело зависит от искусственных систем жизнеобеспечения, роковой может стать каждая лишняя секунда пожара.

Чтобы решить эту проблему, японские инженеры разработали кардинально иной метод тушения. Их огнетушитель ничего не выбрасывает на пламя, а наоборот, всасывает его в вакуумную камеру.

Там огонь быстро гаснет, как только заканчивается захваченный вместе с ним кислород. Для ускорения процесса можно применять внутри камеры стандартные методы тушения. При этом используемое вещество не выбрасывается в помещение, где оно может быть нежелательным и даже опасным.

Поясним: всасывая пламя, аппарат устраняет источник тепла, который заставляет воспламеняться всё новые порции горючего материала. Если делать это достаточно быстро, можно полностью потушить возгорание.

Инженеры испытали своё детище в специальной установке. Горючим материалом им послужила полимерная изоляция провода (перегрев и воспламенение проводки, увы, являются весьма распространёнными сценариями пожара).

По результатам испытаний авторы подобрали оптимальную скорость всасывания и расстояние от пламени до конца всасывающей трубы.

Отметим, что разработка пока не является коммерческим продуктом. Исследователи планируют дальнейшие испытания и усовершенствования своего детища.

Добавим, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о звуковых огнетушителях, о роботах-пожарных в виде шлангов и даже о мине для тушения пожаров.