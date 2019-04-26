Игровое подразделение корпорации Sony, Sony Interactive Entertainment (SIE), отчасти прояснило вопрос со сроками анонса следующего поколения приставки PlayStation. В компании явно не хотят, чтобы ожидание потребителями PlayStation 5 в ближайшие месяцы повредило продажам приставок 4-го поколения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сообщения представителей SIE, сделаные после телеконференции с акционерами, цитирует в своём твиттере корреспондент The Wall Street Journal Такаси Мошизуки. Они подтвердили сокращение целевого показателя прибыли на 2020-й, однако пообещали инвестировать 278 млн долларов в разработку игровой приставки 5-го поколения.

В компании говорят, что до апреля 2020-го старта продаж PlayStation 5 ждать точно не стоит. Напомним, о ключевых характеристиках будущего поколения приставки в Sony рассказали в середине апреля. В обновленную приставку установят 8-ядерный чип на базе AMD Ryzen 3-го поколения с 7-нанометровой микроархитектурой Zen 2, а также кастомный видеоускоритель, основанный на семействе AMD Radeon Navi. Результатом станет поддержка технологии трассировки лучей - впервые на консолях - и отображения 8K-графики (при условии, если с супервысоким разрешением совместим телевизор).

Помимо этого, в PS5 будет сделан акцент на объемное звучание. Благодаря этому геймеры смогут глубже погрузиться в атмосферу происходящего, используя как наушники, так и ТВ-динамики. На смену жесткому диску придет SSD-накопитель, что существенно сократит время загрузки.