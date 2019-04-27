Вслед за объявлениями о доходах и целевыми показателями за год, подразделение Sony Interactive Entertainment прокомментировало изданию Wall Street Journal появление PlayStation 5 в продаже. По словам Sony игровую приставку нового поколения не стоит ждать в ближайшие 12 месяцев, поскольку планов по выпуску PS5 у компании нет до апреля 2020 года. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Вместе с тем издание подметило, что Sony ничего не сказала о летнем периоде, когда будет проходить международная игровая выставка E3 2020, на которой с большой вероятностью Sony представит PlayStation 5, а продажи начнутся осенью-зимой 2020 года. Неспроста Sony не поедет на игровую выставку летом 2019 года.

Недавно Sony поведала о технических характеристиках игровой приставки, чем не только развеяла слухи, но и приятно удивила техническими характеристиками готовящейся игровой платформы, которые оказались весьма впечатляющими. Новая PlayStation 5 будет поддерживать режим 8K, 3D-аудио, получит 12-ядерный процессор AMD Ryzen третьего поколения, быстрый SSD-накопитель, а также полную обратную совместимость с видеоиграми от PlayStation 4.