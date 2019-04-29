"Яндекс" добавил в свой сервис схему бакинского метро - ФОТО
29 апреля 2019 00:28 245
В приложении "Яндекс.Метро" появилась схема бакинского метро.
В нынешней версии пользователь может строить маршруты, узнать время работы станций, а также расположение вокзалов.
Отдельно можно просмотреть информацию по каждой конкретной станции, в том числе схему выходов.
Интересно, что Яндекс предпочел перевести названия станций, а не передавать их транслитом. Так, привычная нам "Эльмляр Академийасы" стала более привычной русскоговорящим гостям нашего города "Академией наук", а "Мемар Аджеми" - станцией "Архитектора Аджеми".
Яндекс.Метро доступен пользователям Android и iOS.
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