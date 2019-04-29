В приложении "Яндекс.Метро" появилась схема бакинского метро.

В нынешней версии пользователь может строить маршруты, узнать время работы станций, а также расположение вокзалов.

Отдельно можно просмотреть информацию по каждой конкретной станции, в том числе схему выходов.

Интересно, что Яндекс предпочел перевести названия станций, а не передавать их транслитом. Так, привычная нам "Эльмляр Академийасы" стала более привычной русскоговорящим гостям нашего города "Академией наук", а "Мемар Аджеми" - станцией "Архитектора Аджеми".

Яндекс.Метро доступен пользователям Android и iOS.

А. Гасымлы