Samsung намерена занять свое место на рынке онлайн-игр: по информации портала LetsGoDigital, компания подала в USPTO (Бюро по патентам и товарным знакам США) патент на торговую марку PlayGalaxy Link, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Samsung, похоже, собирается представить свою новую платформу PlayGalaxy Link, которая позволяет играть в онлайн-игры на смартфоне или планшете серии Galaxy. Ранее на этой неделе Samsung подала товарный знак в USPTO заявку на название PlayGalaxy link. Товарный знак был опубликован 26 апреля в базе данных товарных знаков EUIPO", - сообщает портал.



В описание товарного знака входят смартфоны, игровое ПО, сервисы для онлайн-турниров, онлайн-игр дополненной реальности и виртуальной реальности, мобильных устройств.

