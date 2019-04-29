В попытках заинтересовать фанатов мобильных игр более дорогими смартфонами производители идут на всё новые ухищрения. Очередное достижение принадлежит разработчикам Nubia Red Magic 3: первыми в индустрии они применили в смартфоне активное охлаждение, то есть вентилятор, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Red Magic 3 оснащается флагманским процесором Qualcomm - Snapdragon 855 с графикой Adreno 640, оперативной памятью в 6, 8 или 12 ГБ и встроенным накопителем на 64, 128 или 256 ГБ. Чтобы система могла как можно дольше поддерживать высокую частоту кадров в играх с продвинутой графикой, телефон оснастили охлаждающим вентилятором со скоростью вращения до 14000 оборотов в минуту. Работает он в связке с системой жидкостного охлаждения. Час работы кулера дополнительно разряжает аккумулятор примерно на 1%.

Дисплей Nubia Red Magic 3 большой - диагональ составляет 6,65 дюйма, матрица сделана по технологии AMOLED, но разрешение только FullHD Plus. Зато поддерживается расширенный динамический диапазон HDR, а частота обновления экрана достигает 90 Гц - это позволяет сделать картинку в играх максимально плавной.

Камера у Nubia Red Magic 3 48-мегапиксельная, с сенсором Sony IMX586 и апертурой f/1.75, фронтальная камера - 16-мегапиксельная. К смартфону можно без лишних проблем подключить проводные наушники - есть 3,5-мм аудиоразъем. Встроенный аккумулятор имеет емкость 5000 мА*ч и его, утверждает производитель, должно хватить на 8,5 часов непрерывной игры.

В устройстве, пишет Gizmochina, большое внимание уделили дизайну - задняя крышка подсвечивается светодиодной полосой с настраиваемым цветом, а специальные датчики на корпусе можно использовать вместо кнопок в некоторых играх. Дополнительные функции можно "повесить" и на площадку дактилоскопического сканера.

С помощью фирменной утилиты Red Magic Game Space 2.0 доступна тонкая настройка игровых и декоративных функций смартфона: управление скоростью вращения вентилятора, мониторинг температуры, блокировка уведомлений во время игры, видеозахват экрана и т.п.

Базовая модель Nubia Red Magic 3 с 6/64 ГБ оперативной/встроенной памяти будет стоить относительно недорого: 2899 юаней или примерно 28 000 рублей по текущему обменному курсу. 3199 юаней придётся отдать за такой же смартфон со 128 ГБ встроенной памяти, 3499 - за 8/128 ГБ и 4299 юаней (~41300 р) - за аппарат с 12/256 ГБ памяти.