Бюджетный Xiaomi Redmi с выдвижной селфи-камерой показали на камеры - ВИДЕО
Китайская компания Xiaomi показала на видео флагманский смартфон Redmi с выдвижной фронтальной камерой. Ролик опубликован на официальной странице бренда в китайской соцсети Weibo.
В нем были использованы кадры из фильма "Мстители. Финал", после которых появляются на короткое время смартфоны в нескольких градиентных расцветках. У них двойные камеры и каплевидный вырез в тонкорамочном дисплее, а также разъем для наушников на верхней грани, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
В новом смартфоне будет стандартный сканер отпечатка пальца. Еще одна модификация - наличие модуля NFC для бесконтактных платежей Google Pay. Смартфон получит аккумулятор на 4000 мАч, а также 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Смартфон привлечет покупателей своей бюджетной ценой и станет самым доступным флагманом, работающим на базе процессора Snapdragon 855. Новинка Redmi выйдет в ближайшие две недели.
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