Китайский производитель электроники Huawei выходит на рынок телевизоров и планирует стать одним из его лидеров уже через три года. Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами - телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, представители компании заявляют, что грядущие ТВ от Huawei будут самыми быстрыми на рынке, передает Day.Az.

И речь, как несложно предположить, идет не только об отзывчивости интерфейса или производительности процессора, но и о поддержке технологий связи пятого поколения - телевизоры от Huawei получат модули 5G, которые пока что присутствуют лишь в немногих топовых смартфонах.

Первые модели ТВ от Huawei - это 55- и 65-дюймовые аппараты, матрицы для дисплеев которых производят компании BOE и Huaxing Optoelectronics (последняя, впрочем, тоже относится к BOE).

Разрешение матриц этих двух моделей - 8K. То есть, 4K, как посчитали в Huawei - это уже прошлый век. Для того, чтобы получать высококачественный сигнал для матрицы 8K, и понадобится встроенный 5G-модуль.

Предполагается, что если телевизоры от Huawei будут лишены серьезных "детских болезней", то компания должна довольно быстро получить лидерство в сегменте 8K-телевизоров, а затем стать одним из топовых производителей телевизоров в целом. Посмотрим, как все сложится в реальности. Тем более, что ждать осталось уже недолго.