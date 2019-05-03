Huawei готовит первый в мире телевизор с поддержкой сети 5G и разрешением экрана 8К
Компания Huawei собирается выпускать собственные смарт-телевизоры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, информацию об этом подтвердило издание Asia Nikkei и поделилось новыми подробностями.
Согласно источнику, близкому с планами китайского производителя, одна из нескольких моделей смарт-телевизоров получит дисплей с разрешением 8K (в 16 раз больше точек на дюйм, чем при Full HD). Кроме этого, особенностью устройства станет поддержка сети пятого поколения. Её реализуют с помощью фирменного модема Balong 5000. Он, кстати, установлен во флагмане Huawei Mate 20 X 5G и в складном устройстве Mate X.
Новинка станет не просто телевизором, а центром управления "умного" дома. Благодаря высокоскоростному интернету, к нему смогут подключаться другие устройства.
Предположительно, Huawei выпустит такой смарт-телевизор уже в этом году. Его ценник явно будет "космическим". Для сравнения, телевизоры с разрешением 8K, но без 5G стоят сейчас в диапазоне от 5 до 120 тысяч долларов США.
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