Компания Huawei собирается выпускать собственные смарт-телевизоры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, информацию об этом подтвердило издание Asia Nikkei и поделилось новыми подробностями.

Согласно источнику, близкому с планами китайского производителя, одна из нескольких моделей смарт-телевизоров получит дисплей с разрешением 8K (в 16 раз больше точек на дюйм, чем при Full HD). Кроме этого, особенностью устройства станет поддержка сети пятого поколения. Её реализуют с помощью фирменного модема Balong 5000. Он, кстати, установлен во флагмане Huawei Mate 20 X 5G и в складном устройстве Mate X.

Новинка станет не просто телевизором, а центром управления "умного" дома. Благодаря высокоскоростному интернету, к нему смогут подключаться другие устройства.

Предположительно, Huawei выпустит такой смарт-телевизор уже в этом году. Его ценник явно будет "космическим". Для сравнения, телевизоры с разрешением 8K, но без 5G стоят сейчас в диапазоне от 5 до 120 тысяч долларов США.